Adrien Fourmaux multado por linguagem imprópria

Adrien Fourmaux recorreu a vernáculo, desabafando "fizemos m..." durante uma transmissão televisiva, referindo-se a um erro cometido no decurso da prova sueca.



O piloto gaulês da Hyundai recebeu ainda uma multa adicional de 20 mil euros, suspensa por 12 meses.



Fourmaux pediu desculpas pelo seu comportamento, justificando-o com o cansaço físico e mental decorrente do fim de semana.



O piloto francês chegou a ser o quarto classificado mas acabaria por terminar na 21.ª posição do rali vencido pelo britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).



A FIA aumentou este ano as penalizações por linguagem imprópria, com multas que variam de 10 mil a 45 mil euros, dependendo da reincidência e do tipo de campeonato.



Com a vitória na Suécia, Elfyn Evans lidera o campeonato, com 61 pontos. Fourmaux é sétimo, com 21 pontos.