Adrien Fourmaux troca a Ford pela Hyundai

Em comunicado, a Hyundai indica que o piloto de 29 anos tomará conta de um terceiro carro em todas as 14 provas do próximo Campeonato do Mundo (WRC).”, lê-se no documento.O piloto mostra-se “entusiasmado” por se juntar à Hyundai em 2025.”, sublinhou o piloto gaulês.Fourmaux junta-se a ao belga Thierry Neuville, campeão mundial de 2024, e o estónio Ott Tänak, campeão em 2019, como piloto titular e assumirá o lugar já a partir de segunda-feira.O francês estreou-se no WRC em 2019, em Monte Carlo. Apesar de não ter nenhuma vitória, soma cinco pódios e 14 vitórias em especiais.Terminou a temporada de 2024 no quinto lugar do Mundial de pilotos.