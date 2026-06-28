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Ai Ogura estreia-se a vencer em MotoGP e Jorge Martín é o novo líder
O piloto japonês Ai Ogura (Aprilia) obteve a sua primeira vitória no Mundial de MotoGP ao ser o mais rápido no Grande Prémio dos Países Baixos, 10.ª ronda da temporada.
Ogura bateu o companheiro de equipa na Trackhouse, o espanhol Raul Fernández (Aprilia), por 2,004 segundos, com o espanhol Jorge Martín (Aprilia) a ficar em terceiro, a 3,512, ascendendo ao comando do campeonato.
A prova ficou marcada pela violenta queda do italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) logo nas primeiras voltas, na curva 15, quando seguia a 190 quilómetros por hora. O piloto transalpino, líder do campeonato à partida desta jornada, perdeu a frente da sua mota e saiu disparado pela gravilha.
Ainda foi transportado ao hospital de Groningen, mas não foi identificada nenhuma fratura, tendo esta sido a terceira desistência consecutiva do piloto italiano.
Jorge Martín, que seguia na segunda posição, tentou capitalizar o azar alheio e liderou a primeira metade da corrida.
Contudo, Ai Ogura, conhecido pela sua ponta final forte, foi recuperando terreno, mesmo com um susto quando o seu dispositivo de arranque ficou bloqueado e a mota mais baixa do que o costume.
A sete voltas do final, Raul Fernández atacou Jorge Martín e levou Ai Ogura na esteira, que rapidamente assumiu o comando, enquanto o madrileno descia de primeiro a terceiro.
Fazendo jus à sua forte ponta final, o piloto nipónico foi cavando uma distância segura, festejando o primeiro triunfo na categoria 'rainha' com emoção.
“Foi fantástico. Não há muito a dizer. Estou superfeliz pelo meu povo”, balbuciou.
O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) também abandonou, com problemas de travões na sua Ducati, enquanto Marc Márquez (Ducati) perderia o quarto lugar para o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) nos instantes finais, num circuito em que ainda sofreu fisicamente.
Os dois já se tinham tocado antes, na chicane, numa manobra que custou uma volta longa ao italiano que, mesmo assim, ainda recuperou a tempo de suplantar o catalão, campeão em título.
Ai Ogura tornou-se, assim, o primeiro japonês a vencer em MotoGP desde a vitória de Makoto Tamada em 2004, no GP do Japão, com uma Honda, há 7.952 dias.
Com estes resultados, Jorge Martín assumiu o comando do Mundial, com 193 pontos. O campeão de 2024 tem agora sete pontos de avanço para Bezzecchi e 16 para DiGiannantonio, enquanto Ai Ogura é quarto, a 25 pontos, e Marc Márquez é quinto, a 40.
A próxima ronda será o GP da Alemanha, de 10 a 12 de julho.
A prova ficou marcada pela violenta queda do italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) logo nas primeiras voltas, na curva 15, quando seguia a 190 quilómetros por hora. O piloto transalpino, líder do campeonato à partida desta jornada, perdeu a frente da sua mota e saiu disparado pela gravilha.
Ainda foi transportado ao hospital de Groningen, mas não foi identificada nenhuma fratura, tendo esta sido a terceira desistência consecutiva do piloto italiano.
Jorge Martín, que seguia na segunda posição, tentou capitalizar o azar alheio e liderou a primeira metade da corrida.
Contudo, Ai Ogura, conhecido pela sua ponta final forte, foi recuperando terreno, mesmo com um susto quando o seu dispositivo de arranque ficou bloqueado e a mota mais baixa do que o costume.
A sete voltas do final, Raul Fernández atacou Jorge Martín e levou Ai Ogura na esteira, que rapidamente assumiu o comando, enquanto o madrileno descia de primeiro a terceiro.
Fazendo jus à sua forte ponta final, o piloto nipónico foi cavando uma distância segura, festejando o primeiro triunfo na categoria 'rainha' com emoção.
“Foi fantástico. Não há muito a dizer. Estou superfeliz pelo meu povo”, balbuciou.
O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) também abandonou, com problemas de travões na sua Ducati, enquanto Marc Márquez (Ducati) perderia o quarto lugar para o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) nos instantes finais, num circuito em que ainda sofreu fisicamente.
Os dois já se tinham tocado antes, na chicane, numa manobra que custou uma volta longa ao italiano que, mesmo assim, ainda recuperou a tempo de suplantar o catalão, campeão em título.
Ai Ogura tornou-se, assim, o primeiro japonês a vencer em MotoGP desde a vitória de Makoto Tamada em 2004, no GP do Japão, com uma Honda, há 7.952 dias.
Com estes resultados, Jorge Martín assumiu o comando do Mundial, com 193 pontos. O campeão de 2024 tem agora sete pontos de avanço para Bezzecchi e 16 para DiGiannantonio, enquanto Ai Ogura é quarto, a 25 pontos, e Marc Márquez é quinto, a 40.
A próxima ronda será o GP da Alemanha, de 10 a 12 de julho.
(Com Lusa)