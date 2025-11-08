Motores
Alessandro Zaccone sagra-se campeão de MotoE em Portimão
O italiano Alessandro Zaccone (Aruba Cloud) sagrou-se campeão mundial de MotoE, um campeonato para motas elétricas que ficará suspenso por falta de patrocinadores, após a última ronda disputada no Grande Prémio de Portugal, em Portimão.
A segunda corrida do fim de semana e última da temporada foi vencida pelo espanhol Oscar Gutierrez (MSI), que deixou o italiano Mattia Casadei (LCR) na segunda posição, a 0,098 segundos, com o também italiano Nicholas Spinelli (Rivacold) em terceiro, a 1,281 segundos.
O quarto lugar foi suficiente para Zacone festejar, emocionado, o último título da categoria, após ter chegado ao Algarve com cinco pontos de vantagem sobre o compatriota Casadei, distância que alargou para 17 na primeira corrida do dia.
Com uma ‘almofada’ confortável, Zaccone optou por se resguardar e evitar as quedas, sobretudo nas últimas voltas.
O italiano Lorenzo Baldassari (Dynavolt) foi o primeiro a ser atirado ao chão, com um toque no meio do pelotão, na quarta das sete voltas.
Seguiu-se o brasileiro Eric Granado (LCR), tocado pelo seu companheiro de equipa, Mattia Casadei. O romeno Jacopo Hosciuc (MSI) foi o último a abandonar, por queda.
Zaccone terminou a temporada com 198 pontos, mais 10 do que Casadei, contando três vitórias.
“Estava superassustado com as quedas. Ser campeão é o sonho de qualquer piloto e eu consegui”, sublinhou o italiano.
