Alex Márquez interrompe série do irmão Marc à sétima corrida sprint de MotoGP

O português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou na 16.ª posição, a 19,213 segundos de Alex Márquez, que bateu Marc por 3,511, com o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 5,072.



Marc Márquez, que pela primeira vez esta temporada saiu da segunda linha da grelha (quarta posição) e só tinha falhado a ‘pole’ uma vez, arrancou bem e, numa primeira volta muito forte, chegou mesmo ao comando, ultrapassando o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), o irmão Alex e o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que largou do primeiro lugar da grelha.



O português Miguel Oliveira partiu da 15.ª posição, numa altura em que ainda tenta recuperar o ritmo perdido com a lesão sofrida logo na segunda prova da temporada, na Argentina, e que lhe custou a participação nos três grandes prémios.



O japonês Ai Ogura (Aprilia) ficou de fora, com suspeita de uma fratura na cabeça da tíbia direita, após uma queda sofrida nos treinos livres. Também o campeão em título, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), continua afastado, devido às lesões sofridas no GP do Qatar.



Na segunda volta, começou a escrever-se a história da corrida, com Marc Márquez a ter de alargar trajetória na curva três, a mesma onde caíra na véspera, e viu-se ultrapassado pelo irmão Alex, que não mais perdeu o comando.



“Ele esteve muito forte hoje. O segundo lugar era o melhor que hoje conseguiria para nós”, concedeu, no final das 10 voltas.



Esta foi a primeira vitória de Alex Márquez em corridas sprint esta temporada, a terceira da carreira, depois de já ter vencido na Inglaterra e na Malásia, em 2023.



Com estes resultados, Marc Márquez mantém o comando do campeonato, com 19 pontos de vantagem sobre Alex Márquez.



“Hoje, tive um bom sentimento com a mota mas, amanhã [domingo] a corrida vale 25 pontos”, frisou o vencedor deste sábado, que vinha de seis segundos lugares consecutivos.



No domingo, disputa-se a corrida principal, às 13:00 horas (em Lisboa).