Alex Márquez vence corrida sprint em Portimão, Oliveira 16.º

Alex Márquez, que largou da quinta posição, cortou a meta com 0,120 segundos de vantagem sobre o compatriota Pedro Acosta (KTM), com o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) a ficar em terceiro, a 0,637.



Miguel Oliveira perdeu a 15.ª posição na última volta para o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), terminando a 15,289 segundos do vencedor.



Esta foi a segunda vitória da temporada em corridas sprint para Alex Márquez, que já tinha ganho na Grã-Bretanha.



O mais novo dos irmãos Márquez chegou à liderança na sexta das 12 voltas previstas para esta corrida, depois de se desenvencilhar de Marco Bezzechi, primeiro, e de Pedro Acosta, a seguir.



Acosta ainda vendeu cara a derrota, ultrapassando Márquez ainda por duas vezes nas duas voltas seguintes, mas o piloto da Ducati esteve imbatível na travagem para a primeira curva e voltou ao comando. A cinco voltas do final, o irmão do novo campeão mundial, Marc Márquez (Ducati), que está ausente em Portimão devido a lesão, assumiu definitivamente o comando.



Com o terceiro lugar, Bezzecchi cimentou idêntica posição no campeonato, com mais 10 pontos do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi oitavo, perdendo a sexta posição na última curva para ser ultrapassado por Fermin Aldeguer (Ducati) e Johann Zarco (Honda).



Miguel Oliveira também arrancou bem, saltando para o 14.º lugar, mas viria a perder uma posição para o italiano Enea Bastianini (KTM) na primeira volta, baixando outro lugar na última volta.



Com estes resultados, Alex Márquez passou a ter menos 120 pontos face ao irmão e campeão Marc, que soma 545, enquanto Miguel Oliveira é 20.º, com 36.



No domingo disputa-se a corrida principal desta penúltima ronda da temporada.