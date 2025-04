Alex Márquez vence pela primeira vez em MotoGP e regressa à liderança do Mundial

O mais novo dos irmãos Márquez largou do quarto lugar da grelha, mas chegou à liderança na primeira curva da 11.ª das 25 voltas, cortando a meta com 1,561 segundos de vantagem sobre o francês Fábio Quartararo (Yamaha), segundo classificado, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,217.



Ainda sem o português Miguel Oliveira (Yamaha), a recuperar de lesão, a corrida ficou marcada pela queda de Marc Márquez (Ducati) na terceira volta, quando seguia na terceira posição, atrás de Fábio Quartararo, que saiu da ‘pole’, e de ‘Pecco’ Bagnaia, que era segundo.



Os dois tinham-se tocado na primeira volta, mas sem consequências. Márquez perdeu o controlo da frente da Ducati à entrada da curva do estádio e resvalou para a gravilha.



Conseguiu regressar à prova ainda que com graves danos na lateral esquerda da mota, mas nada que o impedisse de recuperar da 22.ª à 12.ª posição.



O catalão venceu todas as corridas sprint desta temporada e as provas na Tailândia, Argentina e Qatar, tendo caído na corrida principal do GP das Américas, em Austin (Estados Unidos).



Esta foi a 200.ª vitória de um piloto espanhol no campeonato do mundo de MotoGP, a primeira de Alex Márquez, que tinha como melhor resultado em Jerez de la Frontera um quarto lugar em 2024.



Campeão do Mundo de Moto3 em 2014 e de Moto2 em 2019 ainda não tinha vencido na classe rainha. Conseguiu-o agora, aos 29 anos.



Saindo do quarto lugar da grelha, foi escalando posições, chegando ao comando na 11.ª volta. A partir daí, construiu uma vantagem segura, de mais de dois segundos.



“É incrível. A primeira aqui em Jerez é muito especial. Não posso pedir mais. Que corrida. Tive de ser muito inteligente, mas controlei a corrida perfeitamente”, disse.



O segundo lugar também permitiu a Fábio Quartararo, campeão mundial em 2021, regressar ao pódio dois anos depois da última vez, na Indonésia.



Com estes resultados, Alex Márquez recuperou o comando do Mundial, com 140 pontos, mais um do que o irmão Marc, que desceu ao segundo lugar.



A próxima ronda será o Grande Prémio de França, dentro de duas semanas, prova onde se espera que Miguel Oliveira regresse à competição após a lesão sofrida na Argentina.