Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira no pódio na Baja Aragón

“O dia de hoje foi positivo. Conseguimos imprimir um bom ritmo. Consegui estar mais alinhado com esta nova máquina. Fizemos algumas melhorias e notou-se a diferença.





Claro que ainda há muito trabalho a fazer, mas viemos para esta Baja Aragón exatamente para isso, para evoluirmos o carro e para nos adaptarmos a ele, com o objetivo de preparar o que aí vem na nossa luta pelo Campeonato do Mundo e para preparamos o nosso Dakar 2026.





Uma preparação que começou aqui. Este Polaris que estreámos tem muito potencial. A equipa está a fazer um trabalho excelente e o resultado conseguido acho que mostra isso.





O 2º lugar é excelente, as sensações com o carro foram muito boas e acho que temos aqui um futuro bom para os desafios que se seguem. Obrigado a todos os patrocinadores e a toda a equipa”, referiu no final da prova o atual líder do Campeonato do Mundo SSV.

A dupla do Old Friends Rally Team venceu dois dos três setores seletivos que compunham esta jornada pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas, que se disputou em Teruel, Espanha, e na qual terminaram em 2º lugar entre os SSV numa corrida que contou com muitos dos principais pilotos mundiais da modalidade.Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira ocupam a liderança no Campeonato do Mundo de Rally Raid em SSV onde para além do triunfo no Dakar registam um 3º lugar no Abu Dhabi Desert Challenge e uma 2ª posição no South African Safari Rally. O Campeonato do Mundo prossegue em Portugal entre os dias 22 e 28 de setembro para terminar de 10 a 17 de outubro no Rallye du Maroc.