A formação sediada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que acolheu a última prova das European Le Mans Series, terminou a corrida a 5,785 segundos do carro vencedor, da United Autosports, enquanto a Panis Racing fechou o pódio, a 5,918 segundos.A equipa algarvia alinhou com Kyffin Simpson, James Allen e Alexander Lynn.O luso-angolano Rui Andrade, da Inter Europol, terminou na oitava posição.Pedro Perino (DKR) foi o 18.º, terceiro entre os carros de LMP3, seguido de Miguel Cristóvão (Inter Europol).