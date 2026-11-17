O bicampeão mundial de Fórmula 1 regressa à competição sete anos depois da estreia, sendo acompanhado pelo francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, e pelo brasileiro Lucas Moraes, que também integrarão a equipa, que se estreia no Dakar.



Fernando Alonso acumula 32 vitórias ao longo de 20 temporadas, 106 pódios na Fórmula 1, e títulos importantes no endurance, como duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans e uma nas 24 Horas de Daytona.



A 49.ª edição decorrerá de 09 a 23 de janeiro, entre Loulé-Faro e Marraquexe, depois de a prova ter deixado excecionalmente a Arábia Saudita, devido ao contexto geopolítico no Médio Oriente.



O Estádio do Algarve vai acolher o arranque do Dakar 2027 e será o centro operacional das verificações técnicas e administrativas que antecedem a competição, ao longo de três dias.



O regresso acontece 20 anos depois da última edição disputada em território português e 19 anos após o cancelamento do Lisboa-Dakar de 2008.



Após a primeira etapa no dia seguinte, o Dakar segue para Nador, em Marrocos. O território marroquino acolherá as restantes 11 etapas e o dia de descanso, em Agadir.



O percurso terá uma extensão total de 7.824 quilómetros, dos quais 4.341 serão cronometrado.



