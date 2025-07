António Félix da Costa conquista títulos de construtores e equipas na Fórmula E

Félix da Costa, que partiu do 22.º e último lugar da grelha para a última prova do campeonato de carros elétricos, fez uma boa gestão da energia e conseguiu recuperar até ao sexto posto final, a 18,428 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar), que bateu o seu compatriota Nyck de Vries (Mahindra) por 13,581 segundos, com o suíço Sébastien Buèmi (Envision) na terceira posição, a 14,964.



Os oito pontos somados por António Félix da Costa e os quatro pelo alemão Pascal Wherlein, seu companheiro de equipa, permitiram à Porsche festejar os dois campeonatos, que faltavam atribuir.



O britânico Oliver Rowland (Nissan), que já tinha assegurado o título de pilotos antes desta jornada, desistiu e fez a marca japonesa perder também o segundo lugar dos construtores para a Jaguar.



Rowland fechou o campeonato com 184 pontos, mais 31 do que Cassidy, que venceu as últimas três corridas da temporada e ascendeu ao segundo posto do campeonato.



Félix da Costa, que foi campeão na época 2019-2020, acabou o ano no quinto lugar, com 111 pontos, menos um do que o quarto classificado, o britânico Taylor Barnard (McLaren).



No campeonato de equipas, a Porsche somou 256 pontos, mais 29 do que a Jaguar.



Já nos construtores, a marca alemã chegou aos 383, conquistando o título com mais 33 pontos do que a Jaguar.