António Félix da Costa troca Porsche pela Jaguar no Mundial de Fórmula E

O piloto natural de Cascais, de 34 anos, tinha anunciado no passado dia 19 de setembro que deixava a marca alemã e hoje foi anunciado na Jaguar, exatamente às 13:09, numa alusão ao número dos dois pilotos da equipa.



Félix da Costa correrá com o 13 e Mitch Evans com o 09.



O piloto de 34 anos, um dos poucos a competir na categoria 100% elétrica desde a sua temporada inaugural, em 2014, passou três anos na Porsche, despedindo-se com o título de construtores e o de equipas.



Ao serviço da Porsche, António Félix da Costa conquistou ainda cinco vitórias, quatro delas em 2024.



“Agradeço muito à Porsche por todos estes anos, momentos bons que tivemos e estou muito feliz com esta nova aventura na Fórmula E, um campeonato que me tem dado muitas alegrias e também muitas aprendizagens. Espero poder contribuir com toda a minha experiência para levar esta equipa às vitórias a que têm acostumado os seus fãs”, começou por dizer o piloto de Cascais, numa declaração enviada à agência Lusa.



Félix da Costa, que foi campeão desta categoria em 2020, mostra-se “entusiasmado” com o novo desafio na Jaguar.



“Tiveram uma temporada muito bem conseguida no ano passado e a ideia é sempre fazer melhor com o Mitch Evans, o Ian James e toda a equipa, que me receberam muito bem. Estou mesmo entusiasmado", concluiu.



O campeonato arranca em São Paulo, no Brasil, a 06 de dezembro.