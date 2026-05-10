Armindo Araújo de novo o melhor português no Rali de Portugal
Armindo Araújo (Skoda Fabia) foi o melhor dos pilotos nacionais que terminaram a 59.ª edição do Rali de Portugal, este domingo, um feito que alcançou pela 15.ª vez na sua carreira, oitava consecutiva.
Armindo Araújo, que na sexta-feira sofreu uma penalização de 2.40 minutos após uma avaria elétrica o ter atrasado à saída da Exponor, em Matosinhos, fechou a prova lusa no 24.º lugar da geral, 12.º entre os WRC2, bateu Paulo Neto (Toyota Yaris) e Tiago Silva (Skoda Fabia).
“Foi um rali bastante duro com condições climatéricas bastante adversas. Foi um grande desafio, gostei muito de ter participado. Estarmos aqui para podermos arrancar é uma grande vitória”, disse o piloto de Santo Tirso, navegado por Luís Ramalho.
Paulo Neto foi o segundo dos portugueses, mas venceu entre os pilotos de Masters (veteranos).
“Tivemos de andar com muito cuidado, o que é pena, porque não pudemos desfrutar do rali como gostaríamos”, começou por dizer o piloto do Toyota.
Brincando que a categoria dos Masters corresponde aos “idosos mais rápidos”, admite que a vitória é algo que já perseguia “há dois ou três anos”.
Hélder Miranda (Peugeot 208) foi o quarto português a terminar e último resistente dos 14 que iniciaram a prova, na quinta-feira.
(Com Lusa)