Autódromo do Algarve acolhe 14 corridas em 2022

O Ferrari Challenge Europe abre as "hostilidades", de 1 a 3 de abril.Segue-se a prova do Mundial de MotoGP, de 22 a 24 de abril, que se realiza no AIA pela quarta vez consecutiva.Uma semana depois é a estreia do DTM, seguindo-se o Nacional de Velocidade em motociclismo, de 4 a 5 de junho.Nota ainda para o Mundial Júnior da FIM, em motociclismo (15 a 17 de julho), o campeonato do Mundo de Superbikes (7 a 9 de outubro), também em motociclismo, e as European Le Mans Series, uma prova de resistência automóvel, de 14 a 16 de outubro.

Haverá ainda festivais, como o Algarve Classic Festival, ou a Lamborghini World Final.