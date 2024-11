Barcelona recebe última prova do Mundial de MotoGP

O circuito de Barcelona-Catalunha vai receber a última prova do Mundial de velocidade de motociclismo, em substituição do Grande Prémio de Valência, cancelado devido às cheias que atingiram aquela região de Espanha, anunciou o promotor do campeonato.

A 20.ª corrida do Mundial, que consagrará o campeão de MotoGP de 2024 - numa luta reduzida ao espanhol Jorge Martin e ao italiano Francesco Bagnaia, ambos da Ducati -, vai manter-se na data prevista, entre 15 e 17 de novembro, sob a designação de Grande Prémio Solidário de Barcelona.



“Pedimos autorização às autoridades para correr em Barcelona, porque era a melhor solução possível. É a opção mais acessível para os adeptos que planeavam assistir ao final da temporada. A localização e o circuito também são a escolha mais eficiente, proporcionando uma alternativa quase perfeita para pessoal e logística”, informou a Dorna, em comunicado.



A empresa promotora do Mundial de velocidade de motociclismo, que, além da classe rainha, inclui as categorias de Moto2 e Moto3, já tinha anunciado que irá contribuir financeiramente para a recuperação daquela região espanhola.



O leste de Espanha, em especial a região de Valência, foi atingido na terça-feira da semana passada por um temporal que causou, provavelmente, as maiores inundações da Europa neste século, disse Sánchez no sábado, reconhecendo haver uma “situação trágica” e uma resposta insuficiente, mas a lembrar que a coordenação e os pedidos de meios cabe às autoridades autonómicas.