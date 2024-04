Bernardo Pinheiro, que faz equipa com Julien Gerbi e Gillian Henrion no Ligier, bateu os portugueses Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão (que fazem equipa com o suíço Cédric Oltramare na Cool Racing) por 8,043 segundos, com o Ligier da Eurointernacional conduzido por M. Bell e A. Ali em terceiro, já a uma volta dos portugueses.



A prova foi ganha por L. Fluxal, M. Jakobsen e R. Miyatar (Cool Racing), da categoria LMP2.



A próxima ronda será em 5 de maio, no circuito francês de Paul Ricard.