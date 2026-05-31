Motores
Motos
Bezzecchi triunfa em Itália e reforça liderança do Mundial de MotoGP
O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sétima ronda da temporada, e cimentou a liderança do Mundial.
Bezzecchi, que largou da ‘pole position’, cortou a meta com 3,559 segundos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Aprilia) e 5,098 sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).
Marco Bezzecchi até se viu ultrapassado por Jorge Martin no arranque, mas o italiano, que nunca tinha vencido em Mugello, devolveu a manobra na curva três.
As escaramuças iam-se sucedendo, com Francesco Bagnaia a chegar à liderança, numa prova que marcou o regresso do espanhol Marc Márquez (Ducati) à competição, após a queda em França. De fora estiveram Alex Márquez (Ducati) e Johann Zarco (Honda), substituídos por Michelle Pirro e Cal Crutchlow, que não corria há três anos.
Mas na volta 14 de 23, Bezzecchi saltou definitivamente para a liderança e não mais foi incomodado. Bagnaia ainda viria a ser ultrapassado por Jorge Martin e a ser fortemente acossado pelo japonês Ai Ogura (Aprilia) na última volta.
O japonês ainda esboçou a ultrapassagem na última curva, depois de ter recuperado um segundo nesta última volta, mas Bagnaia respondeu por dentro e recuperou o degrau mais baixo do pódio, por 0,034 segundos.
Marc Márquez viria a terminar em sétimo.
Esta foi a quarta vitória de Bezzecchi esta temporada, que lhe permite ganhar mais cinco pontos de vantagem na liderança, passando para os 173 pontos, mais 17 do que Jorge Martin.
Segue-se o GP da Hungria, dentro de uma semana.
Marco Bezzecchi até se viu ultrapassado por Jorge Martin no arranque, mas o italiano, que nunca tinha vencido em Mugello, devolveu a manobra na curva três.
As escaramuças iam-se sucedendo, com Francesco Bagnaia a chegar à liderança, numa prova que marcou o regresso do espanhol Marc Márquez (Ducati) à competição, após a queda em França. De fora estiveram Alex Márquez (Ducati) e Johann Zarco (Honda), substituídos por Michelle Pirro e Cal Crutchlow, que não corria há três anos.
Mas na volta 14 de 23, Bezzecchi saltou definitivamente para a liderança e não mais foi incomodado. Bagnaia ainda viria a ser ultrapassado por Jorge Martin e a ser fortemente acossado pelo japonês Ai Ogura (Aprilia) na última volta.
O japonês ainda esboçou a ultrapassagem na última curva, depois de ter recuperado um segundo nesta última volta, mas Bagnaia respondeu por dentro e recuperou o degrau mais baixo do pódio, por 0,034 segundos.
Marc Márquez viria a terminar em sétimo.
Esta foi a quarta vitória de Bezzecchi esta temporada, que lhe permite ganhar mais cinco pontos de vantagem na liderança, passando para os 173 pontos, mais 17 do que Jorge Martin.
Segue-se o GP da Hungria, dentro de uma semana.
(Com Lusa)