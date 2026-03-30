Bezzecchi vence nos EUA e lidera Mundial de MotoGP





(Com Lusa)

Bezzecchi cortou a meta com 2,036 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), e 4,497 segundos sobre o também espanhol Pedro Acosta (KTM).Acosta, que tinha sido sancionado na véspera devido à pressão de pneus demasiado baixa, perdeu o terceiro lugar na corrida sprint, descendo até à oitava posição.Hoje, o piloto da KTM terminou mesmo no pódio, à frente do italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati), que bateu o espanhol Marc Márquez (Ducati), responsável pela sua queda no sábado.Devido a essa imprudência, o atual campeão mundial em título acabou sancionado com uma volta longa, cumprida na corrida de hoje, que o atirou, inicialmente, para o 11.º lugar.O mais velho dos irmãos Márquez teve, então, de recuperar posições, conseguindo ainda terminar em quinto, a 8,100 do vencedor.Bezzecchi saltou para a liderança ainda na primeira volta, depois de um bom arranque de Pedro Acosta, e venceu, assim, a terceira corrida consecutiva esta temporada, depois de Tailândia e Brasil, numa série de cinco vitórias consecutivas, que começou no GP de Portugal de 2025 e seguiu ainda por Valência 2025.Hoje, bateu o recorde de 104 voltas seguidas na liderança, que pertencia ao espanhol Jorge Lorenzo desde 2015.Com estes resultados, Bezzecchi recuperou a liderança do campeonato, agora com 81 pontos, mais quatro do que Jorge Martin, que é segundo. Pedro Acosta é terceiro, com 60.Segue-se o GP de Espanha, em Jerez de la Frontera, de 24 a 26 de abril.