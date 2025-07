Buenos Aires recebe MotoGP a partir de 2027

Desde 2014, o Grande Prémio da Argentina tem sido disputado no Autódromo Termas de Rio Hondo. Em 2026 a Argentina está fora do calendário mundial, servindo este interregno para realizar obras no autódromo Oscar e Juan Galvez, na capital argentina, que terá um novo desenho.



“A partir de outubro, vamos começar uma renovação profunda do circuito, que inclui trabalhos na pista, nas boxes, no paddock e nas zonas de segurança, incorporando a tecnologia mais moderna”, precisou o presidente da Câmara de Buenos Aires, Jorge Macri.



O investimento ascende aos 100 milhões de euros.



De acordo com o mesmo responsável, o objetivo passa por atrair também o Mundial de Fórmula 1.



“Estamos a consolidar a posição da nossa cidade como líder no desporto a um nível global. A categoria mais importante do motociclismo regressa [ao autódromo] Galvéz”, frisou.



Este circuito já acolheu o Mundial de motociclismo de velocidade nas décadas de 1960, 1980 e 1990.



Orlando Terra Nova, responsável pelo circuito de Buenos Aires, garante que este “é um passo importante para a cidade”.



O espanhol Carmelo Ezpeleta considera que estás “são notícias importantes para os fãs da América Latina”.



O Grande Prémio da Argentina de 2027 vai ser disputado em março.