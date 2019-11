Campeão de F3 Robert Shwartzman sonha juntar-se à lista de vencedores do GP Macau

O recém-coroado campeão de Fórmula 3 da FIA, Robert Shwartzman, admitiu hoje que “seria um sonho” juntar-se à lista de vencedores do Grande Prémio de Macau, a disputar no Circuito da Guia no próximo domingo.