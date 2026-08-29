Campeão de Moto GP Marc Márquez vence corrida sprint de Aragão

O espanhol bateu o irmão Álex (Ducati) e o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que durante a manhã tinha conquistado a 'pole position'.



O resultado permitiu a Márquez aproximar-se da liderança do campeonato, já que o líder, o espanhol Jorge Martín (Aprilia) terminou apenas na quinta posição.



O piloto da Ducati recuperou assim sete pontos e está agora a 33 pontos do compatriota.



O espanhol Pedro Acosta (KTM) terminou na quarta posição, à frente dos compatriotas Martín e Fermín Aldeguer (Ducati), enquanto o brasileiro Diogo Moreira (Honda) foi sétimo, à frente do espanhol Raúl Fernández (Aprilia).



O francês Johann Zarco (Honda), de regresso à competição após mais de três meses de ausência devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, conseguiu um nono lugar, somando assim um ponto.



O outro francês, Fabio Quartararo (Yamaha), voltou a ter uma desilusão, sendo obrigado a abandonar pouco antes de metade da corrida devido a uma avaria no motor.



