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Campeão de Moto GP Marc Márquez vence corrida sprint de Aragão
O campeão do mundo em título Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de Aragão, 13.ª ronda das 22 do campeonato do Mundo de MotoGP, disputada hoje no circuito de MotorLand, em Espanha.
O espanhol bateu o irmão Álex (Ducati) e o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que durante a manhã tinha conquistado a 'pole position'.
O resultado permitiu a Márquez aproximar-se da liderança do campeonato, já que o líder, o espanhol Jorge Martín (Aprilia) terminou apenas na quinta posição.
O piloto da Ducati recuperou assim sete pontos e está agora a 33 pontos do compatriota.
O espanhol Pedro Acosta (KTM) terminou na quarta posição, à frente dos compatriotas Martín e Fermín Aldeguer (Ducati), enquanto o brasileiro Diogo Moreira (Honda) foi sétimo, à frente do espanhol Raúl Fernández (Aprilia).
O francês Johann Zarco (Honda), de regresso à competição após mais de três meses de ausência devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, conseguiu um nono lugar, somando assim um ponto.
O outro francês, Fabio Quartararo (Yamaha), voltou a ter uma desilusão, sendo obrigado a abandonar pouco antes de metade da corrida devido a uma avaria no motor.
O resultado permitiu a Márquez aproximar-se da liderança do campeonato, já que o líder, o espanhol Jorge Martín (Aprilia) terminou apenas na quinta posição.
O piloto da Ducati recuperou assim sete pontos e está agora a 33 pontos do compatriota.
O espanhol Pedro Acosta (KTM) terminou na quarta posição, à frente dos compatriotas Martín e Fermín Aldeguer (Ducati), enquanto o brasileiro Diogo Moreira (Honda) foi sétimo, à frente do espanhol Raúl Fernández (Aprilia).
O francês Johann Zarco (Honda), de regresso à competição após mais de três meses de ausência devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, conseguiu um nono lugar, somando assim um ponto.
O outro francês, Fabio Quartararo (Yamaha), voltou a ter uma desilusão, sendo obrigado a abandonar pouco antes de metade da corrida devido a uma avaria no motor.