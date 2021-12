Campeonato de Portugal de Ralis com oito provas em 2022

De acordo com o calendário hoje tornado público, o campeonato arranca em 11 e 12 de março, com a realização do Rally Serras de Fafe e Felgueiras, também pontuável para o Europeu da especialidade.

Segue-se o Rali dos Açores, em 25 e 26 de março, que também é pontuável para o Europeu.

Em 15 e 16 de abril disputa-se o Rali Terras D`Aboboreira, que antecede o Rali de Portugal, de 19 a 21 de maio, em simultâneo com a prova do Mundial de Ralis (WRC).

De seguida, em 10 e 11 de junho, corre-se o Rali de Castelo Branco, antes do Rali Vinho da Madeira, de 04 a 06 de agosto.

Segue-se o Rali da Água -- CIM Alto Tâmega, em 09 e 10 de setembro, antes da etapa final, o Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande, em 07 e 08 de outubro.

Em 2021, o algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fábia) sagrou-se campeão nacional absoluto pela segunda vez, batendo Armindo Araújo (Skoda Fábia).

Calendário:

11-12 de março Rali Serras de Fafe

25-26 de março Rali dos Açores

15-16 de abril Rali Terras D`Aboboreira

19-21 de maio Rali de Portugal

10-11 junho Rali de Castelo Branco

04-06 de agosto Rali Vinho da Madeira

9-10 de setembro Rali da Água -- CIM Alto Tâmega

07-08 de outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal