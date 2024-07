Carlos Sainz muda-se da Ferrari para a Williams no Mundial de Fórmula 1

"Carlos irá correr ao lado de Alex Albon pela Williams Racing a partir de 2025 e até à introdução das novas regras [em 2026] naquela que será uma dupla formidável para executar a missão de levar a equipa de novo até aos lugares cimeiros", anunciou a Williams, em comunicado.

A equipa britânica aproveitou para "agradecer o trabalho árduo de Logan Sargeant nos últimos dois anos", ele que se tornou "no primeiro piloto norte-americano a pontuar na Fórmula 1 em 30 anos" com o 10.º lugar conseguido no Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, em 2023.

Sainz, que já se sabia estar de partida da Ferrari, sendo substituído pelo britânico Lewis Hamilton a partir de 2025, conta já com uma vitória esta temporada, no Grande Prémio da Austrália, conseguida apenas 10 dias depois de ter sido operado a uma apendicite aguda.

Aos 29 anos, o filho do antigo campeão mundial de ralis Carlos Sainz estava a negociar com várias equipas, tendo optado pela Williams.

"Não é segredo para ninguém que o mercado de pilotos deste ano foi especialmente complexo por várias razões e que me levou algum tempo a anunciar a minha decisão", frisou o espanhol.

Sainz diz estar "totalmente confiante de que a Williams é o local certo" para prosseguir a sua carreira, e mostra-se "extremamente orgulhoso" de se juntar "a uma equipa tão bem sucedida e histórica do pelotão", pela qual muitos dos seus "heróis de infância correram".

"O objetivo é trazer a equipa de volta aos lugares cimeiros, onde pertence, um desafio que encaro de forma positiva", garantiu.

A equipa conta com 16 títulos mundiais desde a sua fundação, em 1977, e pelos seus monolugares passaram pilotos como Nélson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Ayrton Senna ou Damon Hill.

Carlos Sainz Jr. chegou à Fórmula 1 em 2015, pela Toro Rosso, a segunda equipa da Red Bull. Passou pela Renault (2017 e 2018), McLaren (2019 e 2020) antes de chegar à Ferrari, em 2021.

Conta com três vitórias na Fórmula 1 e 23 pódios conquistados, em 196 corridas disputadas.

Esta temporada ocupa o quinto lugar na classificação de pilotos, com 14 provas já realizadas, contando cinco pódios, incluindo a vitória no Grande Prémio da Austrália.