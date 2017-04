Carlos Vieira venceu o Rali de Espinho, quarto vencedor diferente em quatro ralis diferentes

Lusa 22 Abr, 2017, 20:24 | Motores





Depois dos triunfos de Pedro Meireles, em Fafe, de José Pedro Fontes, em Castelo Branco, e de Bruno Magalhães, nos Açores, Carlos Vieira foi o quarto a inscrever o seu nome na lista de vencedores.



Foi a reedição com José Pedro Fontes (Citroen DS3 R5) do duelo que os dois pilotos haviam tido em Castelo Branco, e que acabou com um triunfo do bicampeão nacional.



Desta vez, na segunda prova em asfalto do ano, Carlos Vieira conseguiu manter a liderança até final, conquistando o triunfo com uma vantagem de quatro segundos para Fontes.



Durante as quatro classificativas da manhã, Vieira conseguiu uma vantagem de 7,6 segundos, que soube depois gerir durante a tarde. José Pedro Fontes venceu as quatro classificativas da tarde, mas sem conseguir ultrapassar o seu adversário.



João Barros (Ford Fiesta R5), líder do campeonato, não conseguiu entrar na luta pela vitória e fechou o pódio, mas a 55,9 segundos do vencedor.



O campeonato regressa agora com o Rali de Portugal, este ano de novo pontuável para o nacional de ralis, entre 18 e 21 de maio.