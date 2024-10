Charles Leclerc domina e vence GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Leclerc, que largou da quarta posição da grelha, assumiu o comando logo na primeira curva, terminando com 8,562 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e 19,412 sobre Verstappen, promovido ao terceiro lugar após uma penalização de cinco segundos a Lando Norris (McLaren), que o ultrapassou fora dos limites de pista.

Com estes resultados, o piloto neerlandês aumentou para 57 os pontos de vantagem para Norris no Campeonato do Mundo.