Coenen e Adamo ganham GP de Portugal

Coenen bateu o francês Romain Febvre (Kawasaki) nas duas vezes enquanto o espanhol Ruben Fernandez (Honda) foi o terceiro também nas duas vezes.”, disse o vencedor.”, disse o italiano.Com estes resultados, Romain Fevbre lidera a MXGP, com 330 pontos, mais 25 do que o eslovaco Tim Gajser (Honda).Em MX2, Kay de Wolf comanda, com 328 pontos, mais quatro do que Simon Laengenfelder.A próxima ronda é o GP de Espanha, dentro de uma semana.