Colapinto substitui Doohan na Alpine

Depois de ter estado em parte da última temporada na Williams, o argentino, de 21 anos, deixa de ser piloto de reserva para assumir o carro da Alpine, já a partir do Grande Prémio de Emilia-Romagna, no autódromo de Ímola, em Itália, de 16 a 18 de maio.



Além da corrida italiana, Colapinto tem já confirmada a presença nos grandes prémios do Mónaco, de Espanha, do Canadá e da Áustria, procurando levar a Alpine aos pontos, algo que Doohan não conseguiu nas primeiras seis provas da temporada.



Em 2024, depois de substituir o norte-americano Logan Sargeant, Colapinto conseguiu cinco pontos, depois do oitavo lugar no Azerbaijão e do 10.º em Austin, nos Estados Unidos.



“Como parte de uma avaliação em curso no seu alinhamento de pilotos, a equipa tomou a decisão de rodar um dos assentos de corrida para as próximas cinco rondas do Mundial de Fórmula 1”, lê-se num comunicado da Alpine.



Doohan, de 22 anos, subiu à equipa principal para substituir o francês Esteban Ocon, mas não conseguiu pontuar, ao contrário do também gaulês Pierre Gasly, que leva sete pontos.



Apesar da despromoção a piloto de reserva, a Alpine garante que Doohan “continua a ser uma parte integral da equipa”.



O anúncio da substituição de Doohan por Colapinto surge poucas horas depois de o diretor da equipa Oliver Oakes ter saído, com o seu lugar a ser ocupado por Flavio Briatore.