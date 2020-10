Copiloto morre após despiste em rali na Marinha Grande

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Vítor Graça, disse que a vítima é do sexo feminino e era navegadora de uma viatura espanhola que participava no Rali do Vidreiro 2020.



“A viatura despistou-se cerca de 500/600 metros após a partida do primeiro troço, tendo colidido com um pinheiro. A vítima ficou encarcerada e os meios de socorro responderam quase de imediato, já que estavam muito próximo”, esclareceu o comandante.



Quando foi desencarcerada, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. “Foram iniciadas as manobras de reanimação com sucesso. Foi acionado o helicóptero do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e a vítima foi transportada, já estabilizada e entubada, para a zona de aterragem do meio aéreo, a cerca de 200/300 metros do local onde se encontrava”, mas a morte viria a ser declarada pelas 11:15 revelou ainda.



O helicóptero aterrou pelas 11:00, mas já não transportou a vítima, referiu ainda Vítor Graça.



Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 10:00, para a freguesia de Monte Redondo e Carreira, no concelho de Leiria.



No local estiveram 27 operacionais, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo do INEM.



As provas de qualificação do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, realizaram-se esta sexta-feira, iniciando-se hoje a prova oficial.