Covid-19: Rali de Mortágua adiado

"Esta medida surge na sequência da reunião conjunta dos municípios da CIM-Região de Coimbra, em que ficou decidido uniformizar um conjunto de recomendações de resposta ao COVID-19, das orientações emitidas pela Direção Geral da Saúde", explica o Clube Automóvel do Centro, em comunicado.



Os municípios da CIM-Região Centro tomaram um conjunto de medidas preventivas e adiaram ou anularam vários eventos previstos nas áreas social, cultural e desportiva, inclusivamente ligadas à semana Santa, pela Páscoa.



Na sexta-feira, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) anunciou a suspensão de toda a atividade desportiva pelo período de três semanas.



"Após este período será reavaliada toda a situação e as medidas ajustadas em conformidade com as autoridades de saúde", indicou a FPAK.



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.



O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.