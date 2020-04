Covid-19. Vila Real cancela Circuito Internacional

Rui Santos afirmou, num vídeo dirigido à população, que o município decidiu cancelar todos os eventos públicos até ao final do mês de julho: “”, afirmou Rui Santos.O ponto alto do circuito automóvel citadino é a ronda nacional da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que estava agendada para os dias 19 a 21 de junho.O autarca disse que foi “uma decisão inevitável” mas “muito difícil”.”, salientou.





Decisão difícil de tomar







Rui Santos disse que, ao longo das últimas semanas, decorreram conversações com os responsáveis pelas competições nacionais e internacionais e assegurou que, se a evolução da pandemia o permitir, no próximo ano a cidade voltará a ter corridas.“Voltaremos a receber campeonatos nacionais e internacionais e faremos uma grande festa de despedida à covid-19 e, ao mesmo tempo, ao 90.º aniversário das competições automóveis em Vila Real”, afirmou.As corridas projetam a região, mexem com a economia local e atraem milhares de aficionados pelo desporto automóvel.As primeiras corridas no Circuito de Vila Real, criado por Aureliano Barrigas, realizaram-se em 1931.Por sua vez, José Silva, presidente da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, afirmou que a “”, mas “”.