Dakar 2022. Carlos Sainz vence nos carros e Al-Attiyah é mais líder

O piloto espanhol gastou 2:26.51 horas, deixando o sul africano Henk Lategan (Toyota) no segundo lugar, a 38 segundos, com o francês Stéphane Peterhansel (Audi) em terceiro, a 1.41 minutos.O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) foi o oitavo classificado, a 5.10 minutos do espanhol, mas reforçou a liderança da prova, pois o francês Sébastien Loeb (BRX) cedeu 33 minutos para o vencedor devido a dois furos.

Al-Attiyah tem, agora, 37.40 minutos de vantagem sobre Loeb, que é segundo, e 42.06 minutos sobre o argentino Luciano Alvarez (Toyota), que é terceiro.