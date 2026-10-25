Dakar deixa Arábia Saudita em 2027 e pode mudar-se para Portugal e Marrocos

O anúncio da mudança de localização da prova, que se tem disputado na Arábia Saudita desde 2020, deverá acontecer no início da próxima semana.



Esta decisão surge devido aos “recentes desenvolvimentos na região”, na sequência dos conflitos entre os huthis do Iémen e a Arábia Saudita.



“O Dakar 2027 irá realizar-se. A edição de 2027 decorrerá num território diferente e será organizada pela ASO. O local será anunciado separadamente nos próximos dias. A ASO está em contacto direto com os concorrentes, as equipas e os parceiros para os apoiar nesta transição”, refere em comunicado.



As equipas já foram informadas da alteração, confirmou a Lusa junto de uma delas, estando ainda por divulgar os pormenores do percurso e do programa da competição, que pode ter a partida e o prólogo no Algarve, e as etapas em Marrocos, apesar de a Espanha ter ser apontada como hipótese.



Numa nota publicada no sítio da prova na internet, a Amaury Sport Organization (ASO), empresa responsável pela organização de, entre outras provas, do rali Dakar de todo-o-terreno e da Volta a França em bicicleta, confirmou que a edição de 2027 ruma a outras paragens, regressando à Arábia Saudita em 2028 para assinalar a 50.ª edição.



"A Arábia Saudita acolherá o Dakar em 2028, numa edição histórica que assinalará a 50.ª realização do rali. As duas organizações já estão a trabalhar em conjunto para tornar este marco num momento excecional para o Dakar e para o Reino, com o compromisso comum de voltar a realizar um evento emblemático e de dimensão mundial, segundo os mais elevados padrões de qualidade", lê-se.



A concretizar-se, a partida do Algarve representará o regresso do Dakar a Portugal, 19 anos depois do cancelamento da edição de 2008, que deveria ligar Lisboa à capital do Senegal.



A capital portuguesa recebeu a partida das edições de 2006 e 2007, mas a terceira saída consecutiva de Lisboa foi cancelada em 04 de janeiro de 2008, na véspera do início da competição, devido a ameaças à segurança na Mauritânia.



Esse cancelamento antecedeu a primeira grande mudança geográfica da prova, que se transferiu para a América do Sul em 2009, com um percurso por Argentina e Chile.



O Dakar permaneceu no continente sul-americano durante 11 edições, passando também por Peru, Bolívia e Paraguai, antes de se instalar na Arábia Saudita em 2020.



A prevista transferência para Portugal e Marrocos constituirá, assim, a terceira grande mudança de região anfitriã na história da competição e marcará o regresso ao espaço europeu e africano, onde nasceu.



Criado pelo francês Thierry Sabine, o Dakar teve a primeira edição em 1979, ligando Paris à capital senegalesa. Antes da passagem para a América do Sul, conheceu diferentes percursos, entre os quais Paris–Cidade do Cabo, em 1992, Granada–Dakar, em 1995, e Dakar–Cairo, em 2000.

