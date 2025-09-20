Dani Sordo vence Rali da Água e Armindo Araújo é o novo líder do campeonato

Sordo, navegado por Cândido Carrera, terminou as nove especiais com o tempo de 59.50 minutos, deixando na segunda posição Armindo Araújo/Luís Ramalho, a 25,9 segundos, com Rúben Rodrigues/Rui Raimundo (Toyota Yaris) em terceiro, já a 1.11,8 minutos.



Pelo caminho, ainda durante a manhã, ficou o campeão nacional, o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris), após um despiste.



O britânico já se tinha atrasado irremediavelmente na véspera, devido a problemas de motor.



Esta manhã entrou ao ataque, mas não evitou um toque que originou um furo no pneu traseiro esquerdo. Os detritos de borracha terão danificado um tubo dos travões, o que terá provocado o despiste que deixou Meeke fora de prova.



Também o algarvio Ricardo Teodósio (Toyota Yaris) desistiu durante a manhã, com problemas de motor, quando era terceiro classificado, tal como Hugo Lopes (Hyundai i20), com problemas na caixa de velocidades.



Com estes resultados, Armindo Araújo subiu à liderança do campeonato, com 119 pontos, mais 10 do que Meeke, que é segundo. Dani Sordo é o terceiro, com 108.



“Este excelente resultado permite-nos subir à liderança do CPR e voltarmos a ir para a última prova discutir o campeonato. Somos a única equipa que conseguiu pontuar em todos os ralis do ano e este resultado é a compensação do trabalho que fizemos até aqui”, frisou Armindo Araújo.



A dupla Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208) venceu entre os carros de duas rodas motrizes, com 20 segundos de vantagem sobre Pedro Silva/Pedro Santana (Peugeot 208).



Rafael Rego e Ana Gonçalves (Peugeot 208) venceram entre os juniores e Pedro Câmara Jr./João Câmara (Peugeot 208) ganharam na FPAK júnior team.



O campeonato decide-se no Rali Vidreiro, em 17 e 18 de outubro.



