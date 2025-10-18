Dani Sordo vence Rali Vidreiro e é o primeiro classificado do campeonato

O piloto catalão, que partia com um ponto de vantagem para esta derradeira prova, bateu o norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) por 0,8 segundos, e o português Gonçalo Henriques (Hyundai i20) por 1.01,4 minutos.



Com estes resultados, Dani Sordo é o primeiro classificado do campeonato de Portugal, mas sem o estatuto de campeão nacional por não ter a nacionalidade portuguesa.