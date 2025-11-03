Diogo Marujo destaca-se na Taça de Portugal de Ralis com vitória na City Stage

Aos 19 anos, o piloto natural de Mafra terminou a competição às portas do pódio, em quarto lugar, e venceu a popular City Stage na Marina de Cascais, perante um público entusiasta.









A prova, marcada por condições meteorológicas adversas, passou pela terra natal de Marujo, tornando a participação ainda mais especial. Navegado por Jorge ‘Jet’ Carvalho, o jovem piloto da Racing 4 You mostrou consistência e evolução ao longo do rali, enfrentando troços traiçoeiros devido à chuva. Um furo na PEC9 (Alcabideche), na tarde de sábado, impediu a dupla de lutar pelo pódio, terminando a apenas 35 segundos do terceiro classificado.





Apesar do contratempo, Marujo encerrou o fim de semana com chave de ouro ao vencer a City Stage, um troço-espetáculo técnico e curto, que comparou a uma pista de karting. “Foi espetacular passar em Mafra e ter a minha família e amigos perto de mim”, afirmou emocionado.





Com 15 provas disputadas em 2025 e uma taxa de conclusão de 80 por cento, Diogo Marujo soma já vitórias e pódios importantes esta época, incluindo o triunfo no Guimarães Rally Show e segundos lugares em Viana do Castelo e Ponte de Lima, no Rally Series.





A carreira do jovem piloto continua a dar passos firmes, com destaque para a sua capacidade de adaptação e maturidade competitiva. A vitória na City Stage é mais um sinal de que Diogo Marujo está pronto para voos mais altos no panorama nacional dos ralis.