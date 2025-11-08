Motores
Diogo Moreira conquista `pole position` em Portimão a pensar no título de Moto2
O brasileiro Diogo Moreira (Italtrans) conquistou a ‘pole position’ para o Grande Prémio de Portugal de Moto2, 21.ª e penúltima ronda da temporada, podendo festejar o título este domingo.
O piloto da Italtrans, que chega à prova lusa com 257 pontos, mais nove do que o espanhol Manu González (Dynavolt), fez a melhor volta em 1.41,168 minutos, batendo o britânico Jake Dixon (Marc VDS) por apenas 0,017 segundos, com o neerlandês Collin Veijer (KTM Ajo) em terceiro, a 0,149.
Manu González foi apenas oitavo, a 0,331 segundos do piloto brasileiro. Se estas posições se confirmassem na corrida de domingo, Diogo Moreira festejaria o título já em Portimão.
O tempo que deu a ‘pole’ a Moreira é o novo recorde da categoria no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), batendo o anterior recorde, precisamente de González (1.41,514).
Já na categoria de Moto3, em que José Antonio Rueda (KTM Ajo) já garantiu o título antecipadamente, a ‘pole position’ foi para o australiano Joel Kelso (Levelup), que bateu o britânico Scott Ogden (Greenpower) por 0,069 segundos, com o espanhol Angel Piqueras (Frinsa) em terceiro, a 0,163.
Rueda está ausente da prova portuguesa por lesão.
