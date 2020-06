Diretor da Fórmula 1 admite que Portimão pode acolher prova este ano

O Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, está referenciado para acolher uma das provas da segunda metade do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2020, admitiu hoje o diretor desportivo do campeonato, o britânico Ross Brawn.