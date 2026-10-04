Elfyn Evans campeão do mundo de ralis pela primeira vez

Elfyn Evans campeão do mundo de ralis pela primeira vez

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) sagrou-se hoje campeão mundial de ralis pela primeira vez, apesar do quinto lugar no rali de Itália, derradeira prova da temporada.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nikos Katikis / DPPI via AFP

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Evans terminou a 4.48,1 minutos do vencedor, o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que bateu o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 57,6 segundos, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) em terceiro, a 1.37,4 minutos.

Solberg entrou na última especial a um ponto de Evans no campeonato, mas cometeu um erro nos últimos metros quando se preparava para bater o britânico, entregando o título mundial por cinco pontos.

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