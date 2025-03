Elfyn Evans destronou Ott Tänak da liderança do Rali Safari

O líder do Mundial chegou ao final do dia com o tempo de 2:00.45,4 horas, terminando com 07,7 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), com Tänak a baixar da liderança ao terceiro lugar, a 55,4 segundos.



“Foi um dia difícil mas fomos cautelosos”, sublinhou Evans, que chegou a esta ronda com 28 pontos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), ausente na etapa africana.



Tänak até começou bem o dia, ao ataque e a vencer especiais. Chegou a meio do dia com 24,4 segundos de avanço e, à tarde, chegou a ter 46,1 segundos de vantagem sobre a concorrência, depois de triunfar em quatro troços.



Mas, uma falha na transmissão do seu Hyundai, na penúltima especial do dia, fê-lo ceder muito tempo e cair para o terceiro lugar, a 55,4 segundos da liderança.



“No final da segunda especial da tarde reparámos que tínhamos um problema mecânico mas conseguimos terminar o troço. No final, vimos que era na transmissão mas não o conseguimos compor antes da especial seguinte, pelo que tivemos de seguir com cuidado para não danificar o motor”, explicou Tänak.



O campeão mundial em 2019 removeu o eixo da transmissão na última especial mas o estrago já estava feito.



“Vamos tentar retomar amanhã [no sábado] mas sabemos que é duro, é exigente e difícil para o carro”, sublinhou.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão do mundo em título, teve um dia atribulado, com dois minutos de penalização por atraso depois de os mecânicos terem estado a reparar o carro de manhã. A somar isso, ainda sofreu um furo que o atrasou ainda mais, além de um problema de aquecimento no motor.



Apesar dos contratempos, Neuville subiu de oitavo a quarto mas já a 1.31,4 minutos.



“Se não fosse a penalização e o furo, estaríamos na liderança”, lamentou.



O japonês Takamoto Katsuta (Toyta Yaris) também sofreu um furo e perdeu dois minutos, caindo para quinto, a 3.26,4 minutos.



No sábado disputa-se a segunda etapa, com seis troços e um total de 146,5 quilómetros cronometrados, da terceira das 14 etapas da edição de 2025 do WRC.