Elfyn Evans lidera Rali do Japão após primeira etapa

Evans, líder do Mundial à partida desta prova, terminou esta sexta-feira com 15,7 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que é segundo classificado, e 17,1 sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que é terceiro.



O fator decisivo foi a passagem pelo túnel Isegami, após o qual conseguiu uma vantagem de 7,5 segundos.



Para o piloto britânico, o segredo foi “a posição na estrada”, uma vez que lhe coube abrir a pista, molhada, apanhando os troços com menos sujidade.



“Estava relativamente limpo e pudemos manter um bom ritmo”, frisou Evans, no final.



Já Solberg perdeu algum tempo quando encontrou pela frente um veado logo na terceira especial do dia, cometendo um erro no sexto troço.



“Foi uma especial terrível. Cometi muitos pequenos erros. Estou um pouco triste. Em vez de estar a 16 segundos, deveria estar a uns 10”, comentou Solberg.



Pior esteve Ogier. Vencedor da prova japonesa em 2025, o piloto francês, campeão mundial em título, perdeu 16,7 segundos para Evans só no túnel de Isegami, acabando o dia a 17,1.



“Estávamos à espera de melhor. Fizemos o que pudemos, mas ainda temos de trabalhar para encontrar a afinação certa do carro”, disse.



O herói local, o japonês Takamoto Katsuta, teve uma jornada para esquecer e não foi além do sexto posto, já a mais de 1.03 minutos do líder.



No sábado, disputa-se a segunda etapa, com oito troços e um total de 120 quilómetros cronometrados.



