Elfyn Evans mais perto da vitória no Rali Safari

Evans fechou o dia em 3:38.39,3 horas, com 1.57,4 minutos de avanço para o segundo classificado, o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) em terceiro, já a 4.33,4.



Evans, líder do campeonato à partida, com 61 pontos, manteve um ataque constante ao longo de todo o dia, enquanto os adversários iam sofrendo problemas.



O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) sofreu dois furos durante a manhã, antes de danificar a porta durante a tarde, descendo do segundo para o quinto lugar, já a 6.06,0 minutos do líder.



“No Quénia, quando chove, chove a sério”, escreveu o finlandês, nas redes sociais.



Tänak também sofreu problemas com o parabrisas e perdeu tempo.



“Tivemos problemas de visibilidade e água dentro do carro”, explicou o estónio, campeão mundial em 2019.



Domingo, disputam-se as últimas cinco classificativas, com 66 quilómetros cronometrados.