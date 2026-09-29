Elfyn Evans parte em vantagem para decisão do título do Mundial de ralis na Sardenha

O Rali de Itália, que se disputa de quinta-feira a domingo, encerra antecipadamente a temporada, após a retirada da prova da Arábia Saudita do calendário, deixando 35 pontos em disputa para três candidatos que procuram o primeiro título mundial.



Evans lidera com 230 pontos, seguido do finlandês Pajari, com 213, e do sueco Solberg, com 209. O francês Sébastien Ogier já está afastado da discussão, enquanto a Toyota assegurou no Chile o campeonato de construtores.



Ao britânico bastam 19 pontos para ser campeão independentemente dos adversários, sendo várias as possibilidades de os conseguir.



A classificação final atribui 25 pontos ao vencedor, 17 ao segundo e 15 ao terceiro, havendo mais cinco disponíveis pela classificação das especiais de domingo e outros cinco pela última especial, a ‘power stage’.



“Sami e Oliver têm pilotado bem e, com tantos pontos ainda disponíveis, especialmente no domingo, sabemos que muito provavelmente tudo continuará em aberto até ao fim”, afirmou Evans, citado no comunicado da Toyota.



O líder do campeonato rejeita alterar a abordagem por estar em causa a decisão do título: “Temos de encarar a prova como um rali normal e concentrar-nos em fazer o melhor trabalho possível”.



Pajari precisa de recuperar pelo menos 17 pontos a Evans e de controlar Solberg. Em igualdade com o britânico, beneficia das três vitórias que já soma, contra duas do líder.



“As diferenças entre os três primeiros diminuíram no Chile, mas Elfyn continua com vantagem nos pontos. Tudo ainda é possível e vamos concentrar-nos naquilo que podemos fazer”, salientou o finlandês.



Vencedor de três provas consecutivas, na Estónia, Finlândia e Paraguai, Pajari destacou também a sua adaptação às classificativas italianas.



“São bastante sinuosas e a maioria é estreita, mas tenho conseguido bons resultados lá no passado”, apontou.



Solberg enfrenta a tarefa mais exigente, pois precisa de ganhar 22 pontos a Evans e cinco a Pajari para superar ambos sem recurso a desempates.



“É uma grande diferença para Elfyn para tentar recuperar num único rali, mas vamos dar tudo e, numa prova como a Sardenha, tudo pode acontecer”, afirmou o sueco, vencedor em Monte Carlo e no Chile.



Solberg reconheceu ter menos experiência na ilha italiana, sobretudo na categoria principal, mas lembrou o triunfo entre os Rally2 em 2025: “Temos de voltar a apontar ao lugar mais alto do pódio e ver o que acontece”, disse ainda.



A liderança do campeonato tem um sabor agridoce para Evans pois implica abrir a estrada nas classificativas de terra, removendo a gravilha solta e proporcionando melhores condições de aderência aos perseguidores. A eventual chuva poderá atenuar esse efeito.



“A Sardenha não costuma ser um rali fácil para abrir a estrada e, embora possa haver maior probabilidade de chuva nesta altura do ano, temos de nos preparar para uma prova exigente, como habitualmente”, advertiu o britânico.



Fora das contas do título, Ogier poderá influenciar a distribuição dos pontos entre os candidatos, numa prova que venceu em 2025.



“Agora que a equipa garantiu mais um título de construtores e já não temos hipóteses no campeonato de pilotos, o nosso objetivo será desfrutar deste grande carro uma última vez e, naturalmente, tentar alcançar mais uma vitória para terminar a temporada”, afirmou o francês.



A Hyundai também pretende lutar pelo triunfo numa prova em que soma sete vitórias e 17 pódios, apresentando o belga Thierry Neuville, o francês Adrien Fourmaux e o espanhol Dani Sordo, acompanhado pela navegadora Patricia Sáiz.



Com base em Alghero, a prova compreende 17 especiais e 307,02 quilómetros cronometrados, em estradas estreitas e pedregosas. A gestão dos pneus e a prevenção de furos serão fatores determinantes para as contas do título.