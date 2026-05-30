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Elfyn Evans reforça liderança do Rali do Japão
O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) cimentou a liderança do Rali do Japão, sétima prova do Campeonato do Mundo, aproveitando a desistência do companheiro de equipa, o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), devido a despiste.
Evans fechou o segundo dos três dias de competição com 17,8 segundos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), campeão em título, e 44,4 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), que é terceiro.
Solberg conseguiu pressionar Evans ao longo de toda a manhã, recuperando cinco dos 15 segundos que o separavam da liderança à partida para esta segunda etapa.
Mas um erro, logo a abrir a tarde, obrigou à desistência do piloto sueco, depois de embater numa árvore com a roda traseira direita.
O piloto britânico aproveitou a ‘folga’ para vencer as duas especiais seguintes e cimentar o comando, antes da dupla passagem pela superespecial que encerrou o dia.
“Não está nada controlado. Ainda faltam muitos quilómetros”, disse Elfyn Evans, depois de um erro no último troço quase o ter feito embater numa barreira de proteção.
Desalentado estava Ogier, apesar do segundo lugar.
“Viemos aqui para lutar pela vitória e não estamos a conseguir. Estamos a fazer um rali muito semelhante ao do Elfyn, à exceção de uma única especial”, na sexta-feira, em que perdeu 16 segundos.
Ogier admitiu que o golpe “foi duro”. “Depois disso, nunca mais tive ritmo para responder”, frisou.
O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) melhorou significativamente este sábado e ascendeu ao quarto lugar, seguido do francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), vencedor da prova anterior, em Portugal.
“Nunca conseguimos encontrar o equilíbrio”, disse.
No domingo disputam-se mais seis troços, com um total de 74 quilómetros cronometrados.
Solberg conseguiu pressionar Evans ao longo de toda a manhã, recuperando cinco dos 15 segundos que o separavam da liderança à partida para esta segunda etapa.
Mas um erro, logo a abrir a tarde, obrigou à desistência do piloto sueco, depois de embater numa árvore com a roda traseira direita.
O piloto britânico aproveitou a ‘folga’ para vencer as duas especiais seguintes e cimentar o comando, antes da dupla passagem pela superespecial que encerrou o dia.
“Não está nada controlado. Ainda faltam muitos quilómetros”, disse Elfyn Evans, depois de um erro no último troço quase o ter feito embater numa barreira de proteção.
Desalentado estava Ogier, apesar do segundo lugar.
“Viemos aqui para lutar pela vitória e não estamos a conseguir. Estamos a fazer um rali muito semelhante ao do Elfyn, à exceção de uma única especial”, na sexta-feira, em que perdeu 16 segundos.
Ogier admitiu que o golpe “foi duro”. “Depois disso, nunca mais tive ritmo para responder”, frisou.
O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) melhorou significativamente este sábado e ascendeu ao quarto lugar, seguido do francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), vencedor da prova anterior, em Portugal.
“Nunca conseguimos encontrar o equilíbrio”, disse.
No domingo disputam-se mais seis troços, com um total de 74 quilómetros cronometrados.
(Com Lusa)