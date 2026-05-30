Elfyn Evans reforça liderança do Rali do Japão





(Com Lusa)

Evans fechou o segundo dos três dias de competição com 17,8 segundos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), campeão em título, e 44,4 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), que é terceiro.Solberg conseguiu pressionar Evans ao longo de toda a manhã, recuperando cinco dos 15 segundos que o separavam da liderança à partida para esta segunda etapa.Mas um erro, logo a abrir a tarde, obrigou à desistência do piloto sueco, depois de embater numa árvore com a roda traseira direita.O piloto britânico aproveitou a ‘folga’ para vencer as duas especiais seguintes e cimentar o comando, antes da dupla passagem pela superespecial que encerrou o dia.“Não está nada controlado. Ainda faltam muitos quilómetros”, disse Elfyn Evans, depois de um erro no último troço quase o ter feito embater numa barreira de proteção.Desalentado estava Ogier, apesar do segundo lugar.“Viemos aqui para lutar pela vitória e não estamos a conseguir. Estamos a fazer um rali muito semelhante ao do Elfyn, à exceção de uma única especial”, na sexta-feira, em que perdeu 16 segundos.Ogier admitiu que o golpe “foi duro”. “Depois disso, nunca mais tive ritmo para responder”, frisou.O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) melhorou significativamente este sábado e ascendeu ao quarto lugar, seguido do francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), vencedor da prova anterior, em Portugal.“Nunca conseguimos encontrar o equilíbrio”, disse.No domingo disputam-se mais seis troços, com um total de 74 quilómetros cronometrados.