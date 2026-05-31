Elfyn Evans vence Rali do Japão

Evans, que liderou os três dias de competição, terminou a prova nipónica com 12,8 segundos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) e 51,4 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris).



O piloto britânico partiu para este último dia com 17 segundos de vantagem sobre Ogier e ao vencer a primeira especial, alargou o comando para mais de 20 segundos.



A partir daí, pôde controlar o ritmo garantir a terceira vitória neste rali e segunda na temporada.



“Que grande fim de semana. Mas ainda falta muito para o final do campeonato, pelo que ainda é cedo para falar no título”, frisou Elfyn Evans.



Ogier perdeu a possibilidade de discutir a vitória quando perdeu 16 segundos numa única especial, ainda na sexta-feira.



“Não consegui este fim de semana, mas, ainda assim, não foi um mau rali. A diferença para o Evans foi feita numa única especial, devido à posição em pista. O resto foi bastante equilibrado”, frisou o nove vezes campeão mundial de ralis.



De regresso à prova nipónica este domingo depois de no sábado ter sido obrigado a desistir após embater numa árvore, o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) foi o mais rápido no superdomingo (cinco pontos extra) e venceu a ‘power stage’ final (mais cinco pontos extra).



Com estes resultados, Elfyn Evans estendeu para 20 os pontos de vantagem sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que não conseguiu melhor do que o quarto lugar, já a mais de um minuto do vencedor. Evans tem 151 pontos contra os 131 de Katsuta. Oliver Solberg é terceiro, com 102.



Entre os construtores, a Toyota lidera, com 370 pontos, contra os 243 da Hyundai, que teve no francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) o melhor representante, no quinto lugar.



Segue-se o Rali da Grécia, de 25 a 28 de junho.