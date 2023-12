Equipa de Nico Rosberg vence campeonato de Extreme E

A dupla sueca Mikaela Åhlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson, da X Racing, terminou a jornada disputada em Antofagasta, no deserto de Atacama, na segunda posição, beneficiando da desistência da espanhola Laia Sanz (Aciona Sainz), na sequência de um capotamento nos instantes finais, para conquistar o título.Esta é o segundo troféu da Rosberg X Racing, depois de ter vencido o campeonato inaugural, em 2021.A vencedora da prova foi a Veloce Racing com os pilotos Molly Taylor e Kevin Hansen, naquela que foi a terceira vitória do ano para a equipa, que garantiu o terceiro posto final do campeonato.Esta foi a derradeira jornada da competição, que vai no terceiro ano de existência.