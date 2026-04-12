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Erro de Neuville na última especial entrega vitória no Rali da Croácia a Katsuta
O piloto japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali da Croácia, quarta ronda da temporada, depois de o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) se ter despistado na última especial, quando liderava, e ascendeu à liderança do Mundial.
Katsuta, que se tinha atrasado na véspera devido a um furo, terminou a prova croata com 20,7 segundos de vantagem sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), com o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20) em terceiro, a 2.07,7 minutos.
A prova parecia encaminhada para a vitória de Thierry Neuville, que seria a primeira da temporada. O próprio Katsuta já falava aos jornalistas comentando o segundo lugar quando surge a informação do despiste do piloto belga, que era o último carro a disputar o derradeiro troço da prova.
Neuville, campeão em 2024, entrou para esta última especial, com mais de 1.15 minutos de vantagem para o japonês. Mas numa ligeira curva à direita, cortou a trajetória, apanhou terra no asfalto e deixou escorregar ligeiramente a traseira do seu Hyundai.
Ao tentar corrigir, acabou por falhar o percurso num cruzamento e acertou em cheio na base de cimento de um sinal de trânsito.
Com a suspensão dianteira direita partida, nada mais havia a fazer e a própria equipa deu indicação de que devia parar e abandonar.
Desta forma, Takamoto Katsuta vence pela segunda vez consecutiva uma prova do campeonato do mundo (WRC), sendo o primeiro piloto a conseguir bisar este ano.
Uma vitória que promove o piloto japonês à liderança do campeonato, com 81 pontos, mais sete do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que foi apenas 34.º depois de ter abandonado na sexta-feira. Evans regressou à prova e ainda conseguiu somar oito pontos, ao ser o segundo mais rápido este domingo e o segundo na power stage final.
O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que venceu 10 dos 20 troços do Rali da Croácia mas que foi acometido por diversos furos, dominou o Super-domingo e a power stage, somando ainda 10 pontos para o campeonato.
No Mundial de Construtores, a Toyota mantém o domínio, com 206 pontos, contra os 141 da Hyundai.
Nos WRC2, dia histórico para a Lancia, que garantiu a primeira vitória nesta categoria com o francês Yohan Rossel (Lancia Ypsilon) a terminar em quarto da geral. Foi a primeira vez que um Lancia termina entre os cinco primeiros lugares no WRC desde 1994.
A próxima ronda será o Rali das Canárias, de 23 a 26 de abril.
A prova parecia encaminhada para a vitória de Thierry Neuville, que seria a primeira da temporada. O próprio Katsuta já falava aos jornalistas comentando o segundo lugar quando surge a informação do despiste do piloto belga, que era o último carro a disputar o derradeiro troço da prova.
Neuville, campeão em 2024, entrou para esta última especial, com mais de 1.15 minutos de vantagem para o japonês. Mas numa ligeira curva à direita, cortou a trajetória, apanhou terra no asfalto e deixou escorregar ligeiramente a traseira do seu Hyundai.
Ao tentar corrigir, acabou por falhar o percurso num cruzamento e acertou em cheio na base de cimento de um sinal de trânsito.
Com a suspensão dianteira direita partida, nada mais havia a fazer e a própria equipa deu indicação de que devia parar e abandonar.
Desta forma, Takamoto Katsuta vence pela segunda vez consecutiva uma prova do campeonato do mundo (WRC), sendo o primeiro piloto a conseguir bisar este ano.
Uma vitória que promove o piloto japonês à liderança do campeonato, com 81 pontos, mais sete do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que foi apenas 34.º depois de ter abandonado na sexta-feira. Evans regressou à prova e ainda conseguiu somar oito pontos, ao ser o segundo mais rápido este domingo e o segundo na power stage final.
O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que venceu 10 dos 20 troços do Rali da Croácia mas que foi acometido por diversos furos, dominou o Super-domingo e a power stage, somando ainda 10 pontos para o campeonato.
No Mundial de Construtores, a Toyota mantém o domínio, com 206 pontos, contra os 141 da Hyundai.
Nos WRC2, dia histórico para a Lancia, que garantiu a primeira vitória nesta categoria com o francês Yohan Rossel (Lancia Ypsilon) a terminar em quarto da geral. Foi a primeira vez que um Lancia termina entre os cinco primeiros lugares no WRC desde 1994.
A próxima ronda será o Rali das Canárias, de 23 a 26 de abril.