Erro de Neuville na última especial entrega vitória no Rali da Croácia a Katsuta

Katsuta, que se tinha atrasado na véspera devido a um furo, terminou a prova croata com 20,7 segundos de vantagem sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), com o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20) em terceiro, a 2.07,7 minutos.



A prova parecia encaminhada para a vitória de Thierry Neuville, que seria a primeira da temporada. O próprio Katsuta já falava aos jornalistas comentando o segundo lugar quando surge a informação do despiste do piloto belga, que era o último carro a disputar o derradeiro troço da prova.



Neuville, campeão em 2024, entrou para esta última especial, com mais de 1.15 minutos de vantagem para o japonês. Mas numa ligeira curva à direita, cortou a trajetória, apanhou terra no asfalto e deixou escorregar ligeiramente a traseira do seu Hyundai.



Ao tentar corrigir, acabou por falhar o percurso num cruzamento e acertou em cheio na base de cimento de um sinal de trânsito.



Com a suspensão dianteira direita partida, nada mais havia a fazer e a própria equipa deu indicação de que devia parar e abandonar.



Desta forma, Takamoto Katsuta vence pela segunda vez consecutiva uma prova do campeonato do mundo (WRC), sendo o primeiro piloto a conseguir bisar este ano.



Uma vitória que promove o piloto japonês à liderança do campeonato, com 81 pontos, mais sete do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que foi apenas 34.º depois de ter abandonado na sexta-feira. Evans regressou à prova e ainda conseguiu somar oito pontos, ao ser o segundo mais rápido este domingo e o segundo na power stage final.



O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que venceu 10 dos 20 troços do Rali da Croácia mas que foi acometido por diversos furos, dominou o Super-domingo e a power stage, somando ainda 10 pontos para o campeonato.



No Mundial de Construtores, a Toyota mantém o domínio, com 206 pontos, contra os 141 da Hyundai.



Nos WRC2, dia histórico para a Lancia, que garantiu a primeira vitória nesta categoria com o francês Yohan Rossel (Lancia Ypsilon) a terminar em quarto da geral. Foi a primeira vez que um Lancia termina entre os cinco primeiros lugares no WRC desde 1994.



A próxima ronda será o Rali das Canárias, de 23 a 26 de abril.