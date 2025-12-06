Estreia de Félix da Costa na Jaguar ensombrada por acidente no Brasil

O piloto natural de Cascais, que largou do sexto lugar da grelha, chegou a passar pela liderança mas, a três voltas do final, o acidente do seu companheiro de equipa na Jaguar, o neozelandês Mitch Evans, obrigou à amostragem de bandeiras amarelas.



Os pilotos tiveram, então, cinco segundos para abrandar a velocidade. Foi o que fez o português no imediato, mas o espanhol Pepe Marti, na sua corrida de estreia, deixou-se surpreender e embateu no monolugar de Félix da Costa, e no Porsche de Nico Muller, voando por cima dos dois.



A corrida foi interrompida com bandeiras vermelhas mas, no reatamento, com uma volta para o final, Félix da Costa foi relegado para o fundo da grelha, pois o seu carro precisou de reparação, o que não é permitido pelos regulamentos.



Acabou por cruzar a meta no 12.º lugar, ganhando depois uma posição com a penalização do brasileiro Filipe Drugovich (Andretti).



“Foi daqueles dias em que estávamos no lugar errado à hora errada. Não tinha mesmo nada a fazer quando o Pepe Martin simplesmente travou na minha traseira, destruindo a asa e o chão do meu carro”, explicou o piloto luso.



Félix da Costa disse ainda que “num dia com boa performance”, sentia ter “boas possibilidades de sair de São Paulo com um terceiro ou quarto lugar, pelo que é inglório sair a zeros”.



“No entanto as corridas por vezes são assim e há que extrair o positivo, tivemos competitivos todo o dia, desde a sessão de qualificação, onde fui o mais rápido e também na corrida, onde me senti muito confiante com o carro e estava a batalhar por um lugar no pódio”, frisou o piloto da Jaguar, campeão em 2020.



O vencedor da corrida foi o britânico Jake Dennis (Andretti), que acabou por ser premiado por uma estratégia tardia de ativação dos ‘attack modes’.



O compatriota Oliver Rowland (Nissan) terminou no segundo lugarm a 1,349 segundos, com o neozelandês Nick Cassidy (Citroën) em terceiro, a fechar o pódio.



A segunda prova do Mundial de Fórmula E tem lugar no México, a 10 de Janeiro.