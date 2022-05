F1 não substitui GP da Rússia e Mundial de 2022 fica reduzido a 22 corridas

"Não será adicionado nenhum Grande Prémio ao calendário para preencher a ausência [do GP da Rússia], o que significa que o calendário de 2022 será composto por 22 corridas", informou o Grupo Formula One, em comunicado.

A decisão dos responsáveis do campeonato da categoria `rainha` do desporto automóvel foi tomada apesar de vários países terem manifestado interesse em organizar a prova e impede o Mundial de 2022 de estabelecer um recorde de 23 corridas, mantendo o número das que foram realizadas no ano passado.

O Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 de 2022, que deveria decorrer em Sochi, em 25 de setembro, foi cancelado em 25 de fevereiro, um dia depois da ofensiva militar russa na Ucrânia e na sequência do apelo de vários pilotos nesse sentido, entre os quais o neerlandês Max Verstappen, campeão mundial em título.

A prova integra o campeonato do mundo de F1 desde 2014 e a cidade de Sochi, anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno nesse ano, foi a escolhida para a sua realização, mas, em 2023, está previsto que seja deslocado para São Petersburgo.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra na Ucrânia, que hoje entrou no 84.º dia, causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas das suas casas -- cerca de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,1 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Calendário

N.º Data Grande Prémio Circuito



1 20 mar Bahrain Sakhir



2 27 mar Arábia Saudita Jeddah



3 10 abr Austrália Melbourne



4 24 abr Emilia Romagna Imola



5 08 mai Miami Miami



6 22 mai Espanha Barcelona



7 29 mai Mónaco Mónaco



8 12 jun Azerbaijão Baku



9 19 jun Canadá Montreal



10 03 jul Reino Unido Silverstone



11 10 jul Áustria Spielberg



12 24 jul França Le Castellet



13 31 jul Hungria Budapeste



14 28 ago Bélgica Spa



15 04 set Países Baixos Zandvoort



16 11 set Itália Monza



17 02 out Singapura Singapura



18 09 out Japão Suzuka



19 23 out Estados Unidos Austin



20 30 out México Cidade do México



21 13 nov Brasil São Paulo



22 20 nov Abu Dhabi Abu Dhabi



