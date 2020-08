Faleceu Mário de Araújo Cabral. Primeiro piloto português na Fórmula 1

Conhecido como Nicha, o piloto português nasceu no Porto a 15 de Janeiro de 1934 e iniciou-se no mundo do automobilismo nos ralis, em 1955, chegando aos circuitos em 1957.

Créditos: pinterest/DR





Filho do Conde de Vizela, que construiu uma casa modernista no centro da cidade do Porto (e que hoje em dia faz parte do Museu de Serralves), Mário Manuel Veloso de Araújo Cabral (Nicha) começou cedo a sua aventura automobilística, aos 21 anos, com um Triumph TR2 de 90 cavalos que foi dividida em duas partes: a primeira, com os monolugares de Formula 2 e Formula 1, e a segunda, com os carros de Endurance e de Turismos.







Em 1959 entrou no mundo da Fórmula 1, no Circuito de Monsanto, alcançado um décimo lugar.







Nicha participou ainda em mais quatro grandes prémios a contar para o campeonato do mundo de F1, e em outras tantas provas extra-campeonato. A sua melhor classificação foi um quarto lugar, no GP de Pau, em 1961.

Continuou a competir ao mais alto nível até 1974, em carros de Sport e Turismo, tendo ainda feito duas provas de Fórmula 2 no Autódromo do Estoril.