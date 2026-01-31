Félix da Costa abalroado em Miami na terceira corrida da Fórmula E

Félix da Costa, que chegou a liderar a corrida, terminou a 18,903 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que deixou o suíço Nico Muller (Porsche) na segunda posição, a 3,151, com o alemã Pascal Wherlein (Porsche) em terceiro, a 8,827.



O piloto natural de Cascais largou da terceira posição da grelha, chegou à liderança na parte final, mas acabou por ser abalroado pelo brasileiro Felipe Drugovich (Andretti), a três voltas do final, quando era terceiro classificado.



“Tivemos um dia quase perfeito, uma corrida muito bem gerida. Íamos à frente a seguir ao primeiro ‘attack mode’. Não tinha andamento para ganhar, mas, pelo menos, para ficar em terceiro. Mas, depois aconteceu o toque do Drugovich”, explicou o piloto luso.



Foi o terceiro acidente em três corridas disputadas na presente temporada.



O neozelandês Nick Cassidy (Citroën) lidera o campeonato, com 40 pontos, mais dois do que Wherlein, enquanto Félix da Costa é 14.º, com quatro.



A próxima ronda será em Jeddah, na Arábia Saudita, dentro de duas semanas.